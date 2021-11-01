Песков заявил об увеличении уровня ответственности глав регионов в условиях пандемии

Главы регионов играют ключевую роль в поддержке граждан и предоставлении соответствующего уровня безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Показатель борьбы с COVID-19 имеет большое значение для всей России, и на его изменение прямым образом влияет эффективность работы глав каждого региона страны. Соответственно, на них лежит большая ответственность, которая возрастает в условиях пандемии.

«Естественно, как-то не формализованы какие-то критерии оценки. Но, конечно же, в этих непростых, кризисных, пандемических условиях, конечно, возрастает ответственность каждого главы региона», — сообщил Дмитрий Песков.

Каждый глава своего региона имеет ряд особых полномочий. Поэтому все они играют важную роль в обеспечении безопасности россиян.