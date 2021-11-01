Реверсом единым. Как Польша перехватила поток российского газа в Германию

В минувшие выходные в Германии сообщили о том, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа», проходящем по территории Польши и Белоруссии, упала до нуля. Сразу после этого труба начала работать в реверсном режиме — с запада на восток, а именно — из Берлина обратно в Варшаву.

В «Газпроме» уже заверили, что выполняют заявки европейских потребителей «в полном объеме». В Европе произошедшее пока что никак не прокомментировали.

Известно, что польские потребители получают топливо по этому этому газопроводу не только напрямую из России, но и по «виртуальному реверсу» из Германии, фактически отбирая его из транзитного потока. В этой связи эксперты убеждены, что переход «Ямала — Европы» в реверсный режим обусловлен попыткой Варшавы сэкономить на российском сырье.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Аналитики RuBaltic напомнили, что срок контракта на поставки топлива из России через территорию Польши истек еще весной прошлого года. Это поставило под вопрос будущее газопровода «Ямал — Европа», который соединяет российский Торжок и германский Франкфурт-на-Одере.

Впрочем, «Газпром», которому принадлежит 48% акций «Ямала — Европы», не собирался отказываться от мощностей трубопровода, а потому вместе с польским оператором Gaz System перешел на систему аукционов. Российская корпорация забронировала все доступные мощности газопровода «Ямал — Европа» с 1 октября 2020 года по 31 сентября 2021 года, а затем сделала заказ на октябрь и ноябрь в размере 31 из 88 возможных миллионов кубов в сутки.

pixabay.com /

Однако, как сообщил немецкий газотранспортный оператор Gascade, 30 октября с 10.00 до 11.00 мск физический поток газа из Польши в Германию полностью остановился. Если до этого по трубе прошло почти 400 тысяч кубометров, то затем объем снизился до 28,8 тысяч кубов. С 11.00 до полудня труба работала в реверсном режиме.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин усомнился в том, что информация Gascade соответствует действительности:

«Я бы не доверял этому сайту, так как могут быть всякие технические проблемы. Нужно ждать официальной позиции Европы», — приводит его слова RuBaltic.

В свою очередь «Газпром» заверил, что все заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. При этом любые колебания спроса на российский газ полностью зависят «от фактических потребностей покупателей».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению экспертов, российская сторона, по сути, не опровергла того факта, что прокачка газа по «Ямалу — Европе» действительно останавливалась. Другое дело, что Москва не видит в этом ничего удивительного, ведь трубопровод и раньше использовался в реверсном режиме, к примеру, в мае 2020 года.

«Остановка прокачки топлива по отдельному трубопроводу в отдельные часы (даже не в отдельные дни!) — это отнюдь не показатель того, что Россия сдерживает экспорт. Образовавшийся пробел легко можно заполнить», — убеждены в издании.

Кроме того, на днях президент РФ Владимир Путин призвал председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера увеличить объемы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), но только после того, как будут завершены работы по закачке топлива в российские ПХГ 8 ноября.

kremlin.ru/Пресс-служба Президента России /

«Физический поток газа из Польши в Германию мог приостановиться по очень банальной причине: на каком-то участке газопровода велись технические работы. Просто общественность об этом не проинформировали», — предположили авторы статьи.

Примечательно, что ни в Польше, ни в Германии не возмутились снижению потока российского газа и не обвинили Москву в пресловутой «энергетической агрессии». По словам аналитиков, это может говорить только о том, что в Европе были в курсе этой ситуации.

А вот по какой причине Варшава начала реверсные поставки из Берлина — совсем другой вопрос. Вероятно, у немцев сейчас заключен куда более выгодный контракт с «Газпромом», чем у других европейских соседей. В этой связи поляки не упустили возможности сэкономить, закупив российское топливо не напрямую у РФ, а у Германии.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«Интересно было бы узнать происхождение этого газа — были ли открыты на территории Германии какие-нибудь крупные газовые месторождения, из которых Польша могла бы купить газ? Наверное, как я подозреваю, нет, таких месторождений там открыто не было. Поэтому Польша закупает российский газ через вторые руки», — выразил мнение замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ранее это подтвердил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский. По его словам, реверс из ФРГ возможен, однако «нужно помнить, что это будет российский газ».

По данным биржи ICE, цена на газ в Европе в ходе торгов выросла на 11% из-за остановки прямой прокачки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов поднялась почти до $861 за 1 тыс. куб. м.