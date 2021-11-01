Житель Тимашевска привез тело матери к администрации из-за недовольства похоронным бизнесом

Сотрудники морга, якобы не желавшие принимать труп женщины, толкнули ее сына на отчаянный поступок. Житель Тимашевска привез накрытое тело матери к зданию местной администрации.

Мужчина подчеркнул, что в течение двух дней в морге отказывали принимать труп покойной. Согласно неофициальной информации, работники морга якобы сотрудничают с конкретной фирмой, цены на ритуальные услуги которой в разы выше, чем у конкурентов. Тела принимаются именно у тех, кто заключил договор с «правильной» компанией.

Руководитель Тимашевского района Андрей Палий возмущен произошедшим. Он потребовал навести порядок в похоронном бизнесе. В дальнейшем сотрудники морга приняли тело, но разбирательство по данному факту все равно состоится, сообщил телеканал «360».