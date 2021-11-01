Песков отметил заинтересованность России и США в контактах на высшем уровне

Россия и США сходятся во мнении, что двусторонние контакты на высшем уровне необходимы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В том числе Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном в сфере кибербезопасности, отметил пресс-секретарь президента РФ. Уже состоялась серия российско-американских консультаций по этой тематике, отметил Песков.

«Надеемся, что эти контакты будут продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Он также уточнил, что кибербезопасность не является той сферой, где публичность способствует достижению результатов. Такой диалог проводится в закрытом режиме, объяснил Песков.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о договоренностях Москвы и Вашингтона в области компьютерной безопасности. Стороны условились информировать друг друга о каких-либо возникающих инцидентах, сказал дипломат.