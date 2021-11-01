Школьные годы чудесные. В Госдуме предложили заменить трудовых мигрантов детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала идею депутата Госдумы VIII созыва, певца Дениса Майданова о создании в России единой базы вакансий для несовершеннолетних. Народный избранник отметил, что реестр призван в первую очередь защитить подростков от недобросовестных работодателей.

«Очень хорошая идея. Ко мне, как к детскому омбудсмену, часто обращаются и дети, и родители, которые даже при заключенном трудовом договоре не могут добиться оплаты труда. Реестр можно совместить со службой занятости, которая могла бы координировать отношения между работодателями и школьниками», — подчеркнула Волынец.

В то же время собеседница «ПС» поставила под сомнение еще одну инициативу Майданова, которая предполагает закрепление в Трудовом кодексе термина «детский труд». По мнению омбудсмена, в этом нет принципиальной необходимости, поскольку на сегодняшний день в российском законодательстве уже есть понятие «трудоустройство несовершеннолетних». Оно, по словам Волынец, имеет тот же смысл, но при этом звучит более «нейтрально» и не вызывает ассоциаций с эксплуатацией.

vk.com / Ирина Волынец

Кроме того, Майданов считает, что предложенные им изменения в совокупности позволят стране частично отказаться от услуг мигрантов. С этим Волынец тоже не согласилась.

«Заменит ли трудоустройство несовершеннолетних мигрантов? Нет. Лишь частично. Для решения проблемы необходимо повышать зарплату, чтобы россияне сами захотели выполнять ту работу, на которую сегодня готовы только трудовые мигранты. Все-таки ребенок должен быть ребенком. Детство на то и дано, чтобы учиться, формироваться, как личность», — рассудила уполномоченный по правам ребенка.

Между тем председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов отметил, что рабочие руки мигрантов необходимо заменять в первую очередь не школьниками, а молодежью постарше, в частности, учащимися ссузов и вузов. При этом отказаться от иностранцев на рынке труда в России пока невозможно, считает собеседник «ПС».

Невские Новости / Ольга Костромина

«Желательно обходиться без мигрантов любому государству. Это, мне кажется, база такая. Но, к сожалению, в современной России это не так. Во-первых, демографически РФ находится в очень трагичном положении. Во-вторых, у нас сейчас рыночная экономика, поэтому многие могут не работать. Например, быть собственником кафе. У власти нет рычагов, чтобы привлечь таких людей к работе», — пояснил Каримов.

Несмотря на это, идею привлекать школьников к работе, глава профсоюза оценил положительно. Однако он пояснил, что это должно происходить без ущерба учебному процессу.