Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в саммите ООН по климату

Президент России Владимир Путин записал видеообращение для участников одной из сессий конференции саммита ООН по климату. Переговоры запланированы на 1 ноября в рамках COP26 в Глазго.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в лидерском саммите в рамках конференции COP-26. Подключение в режиме видеоконференции не предусмотрено, уточнил пресс-секретарь президента.

«Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», — добавил Песков.

Ранее Путин принял участие в режиме онлайн в саммите G20, который проходил в Риме. На одной из совещаний президент обсудил с зарубежными коллегами вакцинацию и вопрос ее сертификации.