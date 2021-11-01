Депутат Мосгордумы Метлина разгневала россиян заявлением о состоятельности пенсионеров

Государство должно отказаться от мер поддержки пожилых граждан. Такое заявление сделала депутат Московской городской думы, журналистка Наталья Метлина. По ее мнению, все заботы необходимо переложить на плечи детей пенсионеров.

Так представительница блока «Моя Москва» объяснила, почему на заседании городского парламента проголосовала против законопроекта, предполагающего повышение прожиточного минимума для пожилых граждан (инициатива КПРФ). Скандальное заявление моментально всколыхнуло российское медиапространство.

Метлина объяснилась, что устала слушать слова о «бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах», ведь в Москве «есть внушительный бюджет», и там проживает много обеспеченных людей.

«Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55–60 лет. Наболел этот бесконечный патернализм», — высказалась депутат.

Вдобавок журналистка заявила, что пенсионеры и сами весьма состоятельны. Аргументы Метлиной свелись к тому, что к ней на прием то и дело являются граждане в возрасте, угодившие в мошеннические ловушки. Люди жаловались, что преступники отнимали сотни тысяч и даже миллионы рублей. Продолжая свою логическую цепочку, депутат допустила: раз у людей есть что красть, значит немаленькие накопления имеются, а следовательно и мнения о бедности московских пенсионеров преувеличены.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

В своих суждениях Метлина оказалась не одинока и нашла поддержку в лице депутата от «Единой России» Ольги Мельниковой, которая сослалась на Семейный кодекс (дети обязаны поддерживать пожилых родителей). Кроме того, она уверена, что заявления о бедности столичных пенсионеров «выдергивают из контекста».

Выступление Метлиной произвело эффект взорвавшейся бомбы. В Сети на женщину обрушилась беспощадная критика с предложениями лишить ее депутатского мандата за «неуважение к избирателям».

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Позднее, когда гражданское негодование уже вышло за рамки цензуры, Метлина заявила, что ее слова «вырвали из контекста». Она попыталась объяснить, что дескать на самом деле депутата возмутили не пенсионеры как таковые, а спекуляции на тему того, что в столице пожилые горожане вынуждены «лазить по помойкам» в поисках пропитания.

Журналистка еще раз подчеркнула, что большинство москвичей ни в чем не нуждаются и живут на порядок лучше, чем население отдаленных областей. Кроме того, оказалось, что парламентария очень беспокоит переполненность домов для престарелых, куда, по ее словам, пенсионеров отправляют дети, не желающие помогать родителям. Озвученным мнением, продолжила Метлина, она хотела воззвать к совести состоятельных наследников.

«Я отвечаю только за то, что я сказала, а не за то, как меня поняли. В защиту свою могу сказать очень многое. Я — депутат Московской городской думы, и обсуждали мы увеличение пенсий для московских пенсионеров», — подчеркнула журналистка.

Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что слова Метлиной полностью отражают идеологию партии «Единая Россия». Не стоит забывать, что поддержку на заседании журналистка получила именно от коллеги из «ЕР».

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Коммунист считает, что представители правящей партии выступают против не только в отношении пенсионных выплат. Например, напомнил Ющенко, законопроект о помощи детям войны отклоняли восемь раз, потому что «единороссы просто блокируют инициативу».

«Это как раз выходит наружу суть нынешней политики «ЕР», которая транслирует такого рода [мнения — Прим. ред.] по глупости, по недоумению, либо по своей циничности — у каждой ситуации причина своя», — заявил собеседник «ПС».

Прожиточный минимум для пенсионеров в столице сейчас установлен на уровне 13 496 рублей. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, с января следующего года выплату повысят до 14 009 рублей. В общем по стране прожиточный минимум пожилых граждан не может быть ниже 10 022 рублей.