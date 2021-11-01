Новые мутации коронавируса «Мю» и «Лямбда» обнаружили на территории России

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил о появлении на территории России новых мутаций коронавируса «Мю» и «Лямбда».

Впервые эти штаммы COVID-19 обнаружены в Южной Америке, до сих пор в России их не выявляли. Акимкин сообщил, что в мире по прежнему доминирует дельта-штамм SARS-CoV-2.

«Штамм «Лямбда» у нас на территории РФ при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант «Мю» — три раза», — пояснил Акимкин в ходе научно-практического конгресса «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах РФ».

Еще один вариант коронавируса, подвид дельта-штамма AY.4.2 в России не обнаружен, об этом сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. Этот штамм пока не распространяется, передает слова эксперта телеканал «360».