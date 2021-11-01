Жириновский: на думские выборы могли пойти только вакцинированные от COVID-19 депутаты ЛДПР

Людей нужно стимулировать на прохождение вакцинации от COVID-19. Одними уговорами этот вопрос не решается, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В беседе с журналистами РИА Новости Жириновский сообщил, что мотивировал на прививку и своих однопартийцев. Летом 2020 года, политик озвучил, что на думские выборы смогут пойти только вакцинированные депутаты ЛДПР.

«Некоторые не хотели, но я еще летом 2020 года на собрании заявил: на выборы пойдут только вакцинированные, потому что мы несем ответственность перед избирателями, мы не можем их заражать на встречах, не имеем права болеть, и, кроме того, они берут с нас пример. И почти все депутаты сделали», — рассказал собеседник СМИ.

По словам Жириновского, именно ЛДПР первой начала широкую кампанию за вакцинацию. Сам председатель партии привился еще в сентябре 2020 года.

Ранее медиагруппа «Россия сегодня» начала акцию «Сохрани друга». В рамках проекта собираются истории о преодолении гражданами страха перед прививкой и негативного к ней отношения.