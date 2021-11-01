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Эксперт по дипломатии Кортунов указал на невыполнение Байденом обязательств перед Путиным

Эксперт по дипломатии Кортунов указал на невыполнение Байденом обязательств перед Путиным

Вероятность того, что президент США Джо Байден в скором времени проведет очередной саммит с российским лидером Путиным, крайне мала. Причины объяснил генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.

Кортунов напомнил, что 16 июня в Женеве состоялась встреча Путина и Байдена, на которой обе стороны выразили стремление к взаимному диалогу по вопросам кибербезопасности и стратегической стабильности. Однако с лета никакого значительного движения не происходит. Для того, что США могли рассчитывать на новую встречу с президентом России, Байден должен начать выполнять свои обязательства, указал эксперт по дипломатии.

«Лавров сказал, вроде как бы нельзя исключать и второй встречи между Путиным и Байденом. Но встречу надо готовить. К сожалению, пока что после женевского общения сильно продвинуться вперед на очень многих направлениях не получилось. Тут предстоит много конкретной работы на самых разных уровнях», — перечеркнул надежды Вашингтона Кортунов.

Байден сдал назад после женевской встречи, что не может благотворно сказываться на диалоге Кремля и Белого дома, констатировал Кортунов. Поводом для его заявления стала встреча главы МИД России Сергея Лаврова с американским лидером на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме. Российский дипломат отметил, что диалог с 46-м президентом США был конструктивным.