Байден признался, что опоздал на встречу с журналистами из-за «игры с лифтами»

Президент США Джо Байден извинился за опоздание на пресс-конференцию в Риме по завершении саммита «Большой двадцатки» (G20).

Глава Белого дома появился на встрече с журналистами с опозданием на час. Американский лидер извинился и объяснил свою задержку.

«Пожалуйста, садитесь. Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы играли с лифтами, долгая история. В любом случае, добрый вечер», — сказал Джо Байден.

Он не рассказал подробно, как лифты связаны с его опозданием. Сама беседа с представителями СМИ продлилась 26 минут.

Ранее сообщалось, что ядерный чемоданчик Байдена на саммите G20 засняли на видео. Кейс был помещен в кожаную сумку, передавал телеканал «360».