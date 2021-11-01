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Ушел из жизни артист новгородского драмтеатра Геннадий Алексеев

Ушел из жизни артист новгородского драмтеатра Геннадий Алексеев

Скончался заслуженный артист России, актер Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского Геннадий Алексеев. Об этом сообщается на странице культурного учреждения в соцсети.

Геннадий Денисович родился в Симферополе. В сентябре 1987 года молодой артист попал в Великий Новгород и прослужил в местном театре до конца своих дней.

«Театральный мир понес огромную утрату. Он ценил все настоящее: людей, эмоции, чувства, книги, музыку. Читал наизусть лучших писателей, был неподражаем, произнося строки из «Василия Теркина». Военная тема была священна для него как человека и артиста», — говорится в публикации драмтеатра.

Дебютом на новгородской сцене для Алексеева стала роль Обольянинова в постановке «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова, последней была роль Достоевского в спектакле Искандера Сакаева «Братья Карамазовы», премьера которого должна была состояться в ближайшее время.