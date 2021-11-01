Ушел из жизни артист новгородского драмтеатра Геннадий Алексеев

Скончался заслуженный артист России, актер Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского Геннадий Алексеев. Об этом сообщается на странице культурного учреждения в соцсети.

Геннадий Денисович родился в Симферополе. В сентябре 1987 года молодой артист попал в Великий Новгород и прослужил в местном театре до конца своих дней.

«Театральный мир понес огромную утрату. Он ценил все настоящее: людей, эмоции, чувства, книги, музыку. Читал наизусть лучших писателей, был неподражаем, произнося строки из «Василия Теркина». Военная тема была священна для него как человека и артиста», — говорится в публикации драмтеатра.

Дебютом на новгородской сцене для Алексеева стала роль Обольянинова в постановке «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова, последней была роль Достоевского в спектакле Искандера Сакаева «Братья Карамазовы», премьера которого должна была состояться в ближайшее время.