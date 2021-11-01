Власти Северной Кореи просят граждан меньше есть

Власти КНДР призывают жителей республики меньше есть из-за острой нехватки продовольствия. Радиостанция «Свободная Азия» (Free Asia, RFA) передает, что в вотчине Ким Чен Ына собираются голодать как минимум до 2025 года. К тому моменту Пхеньян надеется возобновить торговые отношения с Китаем, приостановленные на фоне пандемии.

В январе 2020 года Северная Корея закрыла границы с КНР, чтобы остановить распространение вируса COVID-19. «Торговая блокада» длится до сих пор, а местные жители всерьез оценивают шансы пережить зиму.

«Две недели назад на собрании сообщили, что чрезвычайная ситуация с продовольствием продлится до 2025 года. Власти подчеркнули, что возможность повторного открытия границы между КНДР и Китаем до 2025 года очень незначительная. <…> Ситуация с продовольствием сейчас уже явно чрезвычайная, и люди борются с нехваткой еды. Когда власти говорят, что нужно экономить и потреблять меньше продуктов питания до 2025 года, они испытывают отчаяние», — рассказал житель КНДР, пожелавший остаться анонимным.

Посольство России в КНДР /

Закрытие границы буквально «опустошило» экономику Северной Кореи, цены резко подскочили, сообщает RFA. По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2021 году республика не досчитается 860 тысяч тонн продуктов, что составляет двухмесячную норму потребления для КНДР.

Специалисты Всемирной продовольственной программы (World Food Programme, WFP) предупредили о недоедании 40% населения республики. При этом Пхеньян винит в сложившейся ситуации внешние факторы.

«Продолжающиеся санкции и торговая блокада в отношении КНДР, серьезные стихийные бедствия, которые ежегодно обрушиваются на страну, и затяжной мировой кризис здравоохранения являются основными препятствиями для правительства в достижении устойчивого развития страны и улучшении условий жизни людей», — говорится в докладе властей.

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Жители Северной Кореи, согласившиеся говорить с журналистами только на условиях анонимности, посетовали, что ждали открытия границ «в ближайшее время». Данным, которые транслирует официальный Пхеньян, корейцы не доверяют.

«Жители говорят: "Какой бы сложной ни была ситуация, есть ли на Земле люди, испытывающие большие трудности, чем мы?" — рассказал источник RFA. — Жители с трудом сводят концы с концами и уже максимально затянули пояса. Они возмущены нереалистичными требованиями властей, спрашивая, насколько туже они могли бы затянуть пояса в будущем».

Власти КНДР в апреле этого года уже призывали готовиться к продовольственному кризису. Тогда эксперты предсказывали повторение «Трудного похода» — голода 1995–1999 годов, когда из-за нехватки еды погибло несколько миллионов местных жителей. В те годы Пхеньян также утверждал, что гибель 15% населения связана с внешним экономическим давлением.