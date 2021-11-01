Глава МИД России Лавров указал на попытки НАТО «научить жить» Москву

Североатлантический альянс пытался «научить жить» РФ на заседаниях Совета Россия — НАТО. Об этом сообщил министр иностранных део РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ уточнил, что НАТО пытается усилить антироссийскую пропаганду и попытаться «надавить» на Россию.

«НАТО, когда еще были заседания совета Россия – НАТО с нашими представителями, хотела только научить нас жить», — сказал Сергей Лавров.

Альянс регулярно продвигал предложения по обсуждению Украины, добавил министр. Также Сергей Лавров прежде говорил, что НАТО не заинтересована в развитии сотрудничества и двухсторонних отношений с Москвой.