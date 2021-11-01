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Глава МИД России Лавров указал на попытки НАТО «научить жить» Москву

Глава МИД России Лавров указал на попытки НАТО «научить жить» Москву

Североатлантический альянс пытался «научить жить» РФ на заседаниях Совета Россия — НАТО. Об этом сообщил министр иностранных део РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ уточнил, что НАТО пытается усилить антироссийскую пропаганду и попытаться «надавить» на Россию.

«НАТО, когда еще были заседания совета Россия – НАТО с нашими представителями, хотела только научить нас жить», — сказал Сергей Лавров.

Альянс регулярно продвигал предложения по обсуждению Украины, добавил министр. Также Сергей Лавров прежде говорил, что НАТО не заинтересована в развитии сотрудничества и двухсторонних отношений с Москвой.