Японцы потеряли надежду вернуть Северные Курилы

Авторы и читатели японской газеты Hokkaido раскритиковали власти страны за бездействие в вопросе принадлежности Курильских островов.

Действующее правительство Японии, по утверждению журналистов, не предлагает никаких инициатив, чтобы вернуть тему четырех северных островов в повестку дня.

Например, президент «Федерации бывших жителей островов Тисима» (Курильский архипелаг) Кимио Ваки заявил, что на сегодняшний день переговоры между Россией и Японией фактически остановлены, а вопрос «возвращения» Курил отодвинулся на неопределенное будущее. В сложившейся ситуации Ваки обвинил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Господин Абэ был полон энтузиазма, и я ожидал, что переговоры с Россией по островам продвинутся. Не получилось… Нас сильно обижает то, что со стороны японского правительства не было и до сих пор нет никаких объяснений по поводу переговоров с Россией, которые продвигала администрация Абэ», — посетовал Ваки.

Бывший профсоюзный лидер рыболовного кооператива «Отииси» Кацухей Накано поддержал мнение Ваки и отметил, что больше не возлагает никаких надежд на действующее правительство Японии. Он предположил, что в будущем Токио займет позицию «отступления» в переговорах с Москвой

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К аналогичным умозаключениям пришли и простые японцы. Читатели издания осудили действия правительства, которые не дали никаких ощутимых результатов, и заявили, что острова навсегда останутся российскими.

«Если честно, то думаю, что острова нам не вернутся уже никогда». «Да бросьте вы, забудьте об островах! Уже 76 лет прошло, ничего не сдвинулось ни на миллиметр. Видимо, и в будущем наши политики ничего не смогут сделать», — прокомментировали читатели.

Впрочем, среди комментариев нашлись и более радикальные предложения. Некоторые решили, что единственным способом завладеть Курильскими островами остался только «силовой захват» территорий.

Вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи не решается со времен окончания Второй мировой войны. Япония настаивает, что острова должны принадлежать ей согласно двустороннему Трактату о торговле и границах от 1855 года. Однако Москва настаивает, что Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними не подлежит оспариванию.