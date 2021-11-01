Мужчина погиб во время взрыва в квартире в Фалилеево

Один человек стал жертвой взрыва в панельном многоквартирном доме в деревне Фалилеево, расположенной в Кингисеппском районе Ленобласти.

По предварительной информации, взрыв произошел около 04:30 в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Ударной волной в помещении выбило рамы и стекла.

Взрыв спровоцировал возгорание, к ликвидации которого были привлечены два пожарных расчета. Спасатели эвакуировали жильцов дома. После тушения огня в пострадавшей квартире было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

Предварительно, происшествие не связано с утечкой бытового газа. Специалисты устанавливают причину и обстоятельства взрыва.