Пресс-секретарь Белого дома Псаки могла заразить Байдена коронавирусом

Президент США Джо Байден не стал отменять поездку в Италию и Шотландию для встречи с европейскими коллегами после того, как в его ближайшем окружении выявили коронавирус. Накануне пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки рассказала, что ей пришел положительный тест на COVID-19.

При этом глава пресс-службы Белого дома призналась, что незадолго до выявления заболевания контактировала с президентом. Их последняя очная встреча произошла во вторник, 26 октября, но на свежем воздухе, оба были в масках и сидели друг от друга на расстоянии почти двух метров.

Уже на следующий день Псаки отменила поездку на саммит G20 в Рим и климатический форум в Глазго. За несколько часов до вылета служебного самолета из США она узнала, что у члена ее семьи обнаружили коронавирус. Руководитель пресс-службы Белого дома ушла на самоизоляцию и ежедневно сдавала тест на COVID-19. Положительный результат пришел только с пятой попытки.

Global Look Press / Rod Lamkey / Keystone Press Agency

«Благодаря вакцинации у меня появились только легкие симптомы, которые позволили мне продолжать работать из дома», – поделилась Псаки.

Вернуться в Белый дом пресс-секретарь президента намерена после 10-дневного карантина и при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Что касается самого Байдена, он сдал тест в субботу, 30 октября, и получил отрицательный результат. За месяц до инцидента 78-летний демократ поставил третий компонент вакцины от COVID-19.