Поклонская пообещала приезжать из Кабо-Верде в Россию во время отпуска

Дипломатическая деятельность часто связана с работой вдали от дома. Об этом заявила посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская.

По словам дипломата, для нее большая честь представлять РФ в Кабо-Верде. Поклонская отметила, что была готова к работе вдали от дома, поскольку профессиональная деятельность предполагает подобные условия. Она пообещала, что будет проводить отпуск на Родине.

«По необходимости или в отпуск буду приезжать в Россию. Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому отношусь к своей командировке спокойно», — уточнила посол.

Также она назвала Кабо-Верде развивающейся страной, где есть все необходимое для жизни. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Дипломат намерена прибыть в страну до середины ноября.