Политолог Ищенко: в Европе готовятся к разделу Украины в случае гражданской войны

Абсолютно все европейские страны готовятся к гражданской войне на Украине, чтобы извлечь из нее максимальную пользу при минимальных потерях. Такое мнение в разговоре с изданием «Украина.ру» выразил политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, России не выгоден такой вооруженный конфликт, так как все свои проблемы она решала без него. Однако, продолжил Ищенко, российским властям необходимо быть к нему готовым в любом случае.

«Повторюсь, абсолютно все (в том числе страны Восточной Европы) сформулировали, что гражданская война на Украине начнется. Каждый к ней готовится и каждый собирается извлечь из этого максимальную пользу при минимальных потерях», — не сомневается политолог.

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Ищенко обратил внимание, что сейчас страны Восточной Европы активно размещают свои вооруженные силы на границе с Украиной. Таким образом, к примеру, поступила Венгрия, подтянувшая к восточным границам войска с запада.

«И понятно, что Венгрия готовится не к нападению на Россию или Китай, а готовится решать проблемы на Украине, если таковые возникнут. Польша сосредоточила на восточных границах крупную группировку войск. Возможно, они пытаются попугать Лукашенко, но они прекрасно понимают, что агрессия против Белоруссии вызовет моментальный ответ России и им никто не поможет», — рассуждает Ищенко.

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Политолог добавил, что не упустят возможности поучаствовать в разделе Украины поляки и румыны, которые и вовсе считают некоторые части этого государства своими историческими территориями.

«Когда исчезает целое государство и приходится решать проблему бесхозных территорий, у многих возникает вопрос легализации новых приобретений, а приобретать приходится», — констатировал эксперт.

При этом США и Великобритания, чьи военные инструкторы сейчас работают в учебных центрах на территории Украины, в случае начала вооруженных действий ограничатся лишь тем, что вернут их обратно на родину, резюмировал Ищенко.