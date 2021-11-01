Скончался генконсул РФ в Дананге Андрей Плам

Генеральный консул РФ в Дананге Андрей Плам ушел из жизни в возрасте 58 лет. Новостью о смерти Плама поделилось российское посольство во Вьетнаме.

Смерть генконсула, причины которой пока не уточняются, наступила 31 октября. Время и место похорон пока не называется.

Андрей Плам родился 27 декабря 1962 года. Он работал советником посольства России в Сингапуре, также занимал должность советника-посланника посольства в Таиланде. В 2015 году дипломату был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Генконсулом в Дананге Плама назначили в 2019 году.

Ранее стало известно о смерти 75-летнего Героя России Виктора Казанцева. Генерал был экс-командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе.