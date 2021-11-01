Нехватка рабочих на стройках Москвы достигла 40%

Стройки Москвы испытывают дефицит рабочих кадров. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев, пишет РБК.

По словам чиновника, городской строительной отрасли не хватает примерно 40% трудовых ресурсов.. Дефицит работников оценивается в 80 тысяч человек.

«Около 40%», — привел цифру заммэра, отвечая на вопрос о дефиците трудовых ресурсов на стройках Москвы.

Он подчеркнул, что не хватает как рабочих, так и инженеров. Причиной сложившейся ситуации Бочкарев назвал высокий уровень массовой застройки в рамках реновации, который в Москве никогда не отмечался до этого.

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