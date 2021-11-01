В Госдуме предложили ввести скидку 50% на проезд в транспорте для привитых от COVID-19

Уменьшить вдвое плату за проезд в общественном транспорте для вакцинированных от COVID-19 предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Свое предложение парламентарий отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT. В документе депутат отметил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на федеральном уровне было принято решение о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

В регионах власти ограничили работу некоторых коммерческих и государственных предприятий, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом. Правительство на федеральном уровне и местные главы предпринимают меры для стимулирования кампании по вакцинации населения.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50-процентной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — говорится в письме.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V» не дает побочных эффектов даже у тех людей, кто прошел ревакцинацию. Сейчас в Центре разрабатывают назальную версию профилактического препарата, пишет телеканал «360».