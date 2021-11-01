NBC: американцы продолжают массово терять доверие к Джо Байдену

Граждане США в октябре стали доверять президенту страны Джо Байдену на 7% меньше, чем августе. По данным опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC, с апреля 2021 года уровень поддержки американского лидера упал на 11%.

Исходя из результатов исследования специалистов, работу Байдена в роли лидера США положительно оценивают 42% жителей. В последний месяц лета итоги аналогичного опроса свидетельствовали, что политику нынешнего президента Соединенных Штатов считали правильной 49% американцев, в апреле — 53%. Телекомпания обратила особое внимание, что скачки уровня поддерживающих экс-главу Белого дома Дональда Трампа в период его президентства не были выше 9%.

В опросе, проведенном с 23 по 26 октября, приняли участие 1 000 совершеннолетних граждан Соединенных Штатов. Ранее социологическая служба Gallup информировала, что рейтинг Джозефа Байдена падает быстрее, чем у чем у большей части президентов США еще со времен середины XX века.