Депутат Рады Волошин: замечание Турции о Bayraktar стало «оплеухой» для Зеленского

«Турецкие союзники» нанесли президенту Украины Владимиру Зеленскому «оплеуху», попросив не упоминать производителя беспилотника Bayraktar. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Он высмеял украинского лидера и его команду после заявления МИД Турции. В ведомстве напомнили, что после покупки БПЛА перестал иметь какое-либо отношение к стране-производителю. В связи с этим Анкара попросила Киев не упоминать Турцию в сообщениях о Bayraktar, который нанес удар по Донбассу.

«Еще одна оплеуха внешнеполитической команде Зеленского от "турецких союзников"... Но это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте мое имя" (как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнеров не может не умилять», — написал Волошин.

Вооруженные силы Украины недавно впервые применили боевой дрон на территории Донбасса. Эти действия противоречат Минским соглашениям.