Депутат Рады Рабинович: Литва и Молдавия предали Украину покупкой газа у России

Власти Литвы и Молдавии предали Украину, подписав контракт на поставку газа с Россией. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсетях. Депутат сопроводил текст карикатурой, на которой мужчина греется у печи в виде урны для бюллетеней. Другой персонаж в это время бросает в нее листок.

«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с "Газпромом" сразу после того, как Украина подарила ей один миллион кубов газа, а вторая купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», — написал Рабинович.

Это не единственный антироссийский пост в профиле депутата. В другой публикации он посетовал на подорожание электричества на Украине. Причиной этого политик назвал «отказ России от поставок угля и электричества».