Макрон обвинил премьер-министра Австралии Моррисона в обмане

Президент Франции Эммануэль Макрон публично объявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон его обманул. Такое заявление французский лидер сделал из-за срыва контракта между странами на поставку подводных лодок.

Ранее договор на поставку Австралии субмарин класса Barracuda был сорван из-за вступления страны в новый военно-политический блок AUKUS. Французская сторона была неприятно удивлена таким поворотом событием.

«Я не думаю, я знаю это», — ответил Макрон на соответствующий вопрос австралийского журналиста.

По словам президента Франции, Моррисон его просто обманул. При этом сложившаяся ситуация не меняет его теплого отношения к Австралии и ее народу, добавил Макрон.

В недавнем разговоре с австралийским премьером Макрон подчеркнул, что односторонне решение Каннебры по отказу от контракта «подорвало отношения доверия между двумя странами». Он заявил, что Австралии необходимо предложить шаги, которые позволят пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные маневры в Индо-Тихоокеанском регионе.