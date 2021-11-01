Журналисты NI предупредили Украину об ответе России за использование БПЛА Bayraktar

Россия может перейти к действиям после использования Украиной турецкого беспилотника Bayraktar на территории Донбасса. Статья об этом вышла на страницах американского журнала National Interest (NI).

Москва неоднократно посылала сигналы, которые свидетельствуют о нежелании страны мириться с подобными провокациями. Автор материала считает, что приобретение и развертывание Киевом турецких дронов может спровоцировать обострение конфликт в Донбассе.

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов», — пишет NI.

Применение беспилотников турецкого производства вблизи границы соприкосновения воспринимается Россией как нарушение минских договоренностей. Однако, отмечают журналисты, Украины имеет отличное мнение на этот счет.

Украинские военные 26 октября заявили об использовании БПЛА Bayraktar в Донбассе. На следующий день в МИД Германии напомнили, что использовать дроны на этой территории имеет право лишь специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, но не стороны конфликта.