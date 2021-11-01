Турчинов: встреча Путина и Зеленского потенциально опасна для Киева

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что потенциальная встреча российского президента Владимир Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским может привести к капитуляции Киева.

Турчинов назвал потенциально опасной встречу Путина и Зеленского. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

«Потому что слишком разные весовые категории у Путина и Зеленского. После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате – это капитуляция руководства страны (Украины. — Прим. ред.) И именно этот формат они системно готовят», — сказал Турчинов.

Он добавил, что фактически президент России готовит капитуляцию Зеленского. Политик отметил, что Киев должен подготовить другие формы реагирования на случай встречи двух лидеров стран. При этом он напомнил, что на предвыборной компании Зеленский обещал решить внутренний конфликт в кратчайшие сроки. Однако прошло три года, а боевые действия все еще не прекратились.