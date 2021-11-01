NYT сообщила о проведении закрытых переговоров по кибербезопасности между Россией и США

Представители Соединенных Штатов и Российской Федерации проводят закрытые переговоры по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщает газета The New York Times.

Уточняется, что американскую делегацию возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Издание пишет, что после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина представители стран уже неоднократно встречались.

Журналисты NYT обратили внимание, что контакты стран в сфере стратегической стабильности на данный момент обладают «самым глубоким за последние годы» характером. Газета пишет, что после проведения длительных переговоров, представители спецслужб Соединенных Штатов передали российским коллегам данные о хакерах, которые якобы осуществляли атаки на США.