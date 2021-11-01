Макрон: участники «Большой двадцатки» согласовали сотрудничество в энергетической сфере

Страны «Группы двадцати» договорились о тесной координации между производителями и потребителями в сфере стоимости энергоресурсов. Подробнее об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон после встречи лидеров G20 в Риме.

По словам французского президента, волатильность цен на газ и нефть ударили по мировому росту. Макрон отметил, что на фоне этого государствам-поставщикам и странам-потребителям топлива нужно скоординироваться за ограниченное время.

«Была запротоколирована необходимость координации между государствами-производителями и государствами-потребителями в короткие сроки», — подчеркнул Макрон.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что саммит «Большой двадцатки» в Риме демонстрирует «очень позитивные» результаты. Российское внешнеполитическое ведомство считает основополагающей тенденцией стремление к коллективному взаимодействию между странами, отмечал министр.