Байден огорчился из-за «отсутствия» лидеров России и Китая на саммите G20

Американский лидер Джо Байден выразил разочарование, что Россия и Китай «де-факто не явились» на саммит «Большой двадцатки» Риме, посвященный изменению климата.

При этом, судя по его словам, обе страны не прилагают достаточно усилий для прогресса в борьбе с изменением климата. Сюда же американский лидер отнес Саудовскую Аравию.

«Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — добавил лидер США.

Прошедший саммит «Большой двадцатки» стал первым для Джо Байдена в качестве главы американского государства. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите удаленно из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ.