Байден отметил безразличие к падению его рейтингов среди граждан США

Президент США Джо Байден признался, что не обращает внимание на колебания рейтингов и опросов насчет его руководства страной. От этом он сообщил на пресс-конференции в рамках саммита «Большой двадцатки».

По словам американского лидера, он стал президентом не ради результатов соцопросов. Он добавил, что падения рейтингов свойственны всем главам государства, поэтому оценивать уровень своей работы таким способом не имеет смысла.

«Опросы могут падать, расти. Сначала они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять внизу... Я избирался, чтобы быть уверенным, что смогу исполнить в качестве президента США то, что обещал», — заявил Байден.

Тем временем популярность действующего президента Соединенных Штатов продолжает падать. Результаты опросов показывают, что одобрение Джо Байден теряет быстрее, чем его предшественники.