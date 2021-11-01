Белый дом: Джен Псаки диагностировали COVID-19

Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Белом доме.

Псаки ранее сдала тест на COVID-19. Уточняется, что чиновник не полетела с главой США Джо Байденом в Италию на саммит «Большой двадцатки». Дипломат находилась на карантине после того, как у одного из членов ее семьи обнаружили коронавирусную инфекцию.

«Я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на ковид в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье - Прим. ред.) мой тест на ковид оказался положительным», — отметила Псаки.

Ранее она заявила, что Вашингтон обеспокоен испытаниями гиперзвукового оружия, которые проводит Пекин. Белый дом уверен, что это может сказаться на безопасности региона.