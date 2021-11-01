Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев покидает свой пост

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев объявил о своей отставке с должности главы правительства и лидера правящей партии СДСМ. Последняя проиграла на муниципальных выборах.

Второй тур выборов глав и представительных органов муниципальных органов власти состоялся в Северной Македонии в минувшее воскресенье. На территории большей части регионов победила партия ВМРО-ДПМНЕ.

Заев от лица своей партии поздравил представителей ВМРО-ДПМНЕ с результатами голосования. Вместе с этим он перестает возглавлять СДСМ, так как чувствует ответственность за проигрыш партии.

«От имени СДСМ поздравляем наших оппонентов с победой на этих муниципальных выборах. Я принимаю ответственность в связи с их результатом. Подаю в отставку как премьер и председатель СДСМ», — приводит его слова Reuters.

По словам Заева, он выступает против внеочередных парламентских выборов. В связи с этим он готов исполнять обязанности премьера до формирования новых органов власти.