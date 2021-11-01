Медведев: торговое противостояние Вашингтона и Пекина максимально напоминает холодную войну

Развернутая Китаем и США торговая борьба с приходом пандемии полномасштабно превратилась в подобие холодной войны. Подробнее об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, даже в период пандемии коронавируса в санкционную политику против РФ не было внесено изменений. Он подчеркнул, что в отношении российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2» стали вводить даже больше ограничений.

«Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их», — обратил внимание зампред Совета безопасности РФ в статье для «Российской газеты».

Медведев также подчеркнул, что на всей планете сейчас наступает продовольственный кризис. Как отметил зампред Совбеза РФ, пока никто не в силах озвучить объективные прогнозы по преодолению спада в мировой экономике.