Медведев: национальный эгоизм во время пандемии оттеснил общечеловеческие ценности

Во время пандемии коронавируса общечеловеческие ценности оказались слабее национального эгоизма. Подробнее об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

Коронавирус, который обрушился на весь земной шар, показал, что Европа «не едина», отметил политик. По его словам, в наши дни ни одно государство не в силах полностью «опустить железный занавес». Достигать глобального иммунитета к коронавирусу необходимо путем совместных усилий всех участников мирового сообщества.

«Чтобы предотвращать катастрофы такого масштаба, требуется способность выше остального ставить заботу о жизни», — передает издание слова Дмитрия Медведева.

Зампред также обратил внимание, что в любой стране не может присутствовать обособленный иммунитет к коронавирусу. Реален лишь коллективный иммунитет международного масштаба, и «приходить» к нему нужно при взаимодействии всех государств.