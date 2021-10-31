МИД России изъявил желание провести саммит с западными коллегами в «нормандском формате»

МИД России выступил с предложением провести встречу в «нормандском формате» с западными коллегами. Теперь ведомство ждет ответной реакции, заявил глава министерства Сергей Лавров.

По его словам, Запад неоднократно изъявлял желание организовать подобную встречу. Однако до сих пор не было разговоров о том, чего коллеги ожидают от диалога. Об этом Лавров рассказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

«Всегда видим смысл не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Мы передали коллегам наши предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в "нормандском формате" — неважно, на каком уровне», — добавил министр.

Лавров также сообщал, что ранее на полях саммита G20 удалось провести беседу с американским президентом Джо Байденом. По его словам, разговор получился хоть и недолгим, но довольно содержательным.