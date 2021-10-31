Лавров положительно оценил переговоры с Байденом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с президентом США Джо Байденом на саммите «Большой двадцатки» в Риме полезной.

На переговорах обсуждались двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также взаимодействие по части выстраивания дальнейших контактов. Байден также передал наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину.

«Ну и как эти контакты в обозримой перспективе выстроить, мы тоже кратко обсудили. Я уже президенту передал об этом, думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

Этот съезд лидеров G20 стал первым для американского лидера в статусе главы государства и последним для Ангелы Меркель в качестве канцлера Германии. Путин также принял участие в саммите, но в дистанционном режиме.