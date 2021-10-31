«Ядерный чемоданчик» Байдена попал в объектив телекамер на саммите G20 в Риме

Президент США Джо Байден появился на саммите G20 в Риме вместе с «ядерным чемоданчиком». «Устройство судного дня» несла женщина в военной форме, представлявшая американскую делегацию.

Оборудование находится в прямоугольном кейсе, размещенном в черной кожаной сумке. Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов пояснил, что в «чемоданчике» размещается устройство связи для управления ядерными силами Соединенных Штатов Америки, передают «Известия».

Обычные люди впервые смогли увидеть, как выглядит «устройство судного дня» только три года назад. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры «ядерного чемоданчика» 50-летней давности. Примечательно, что главная кнопка окрашена в белый цвет, а не в красный, как принято считать.

Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы годом ранее также показал ядерную кнопку главы Белого дома в своем профиле в соцсетях. Он пояснил, что устройство находится на столе главы государства в Овальном кабинете.