Лидеры стран G20 договорились высадить триллион деревьев до 2030 года

Отдельное внимание в рамках проекта по высадке деревьев будет уделено самым деградировавшим экосистемам планеты. Об этом говорится в итоговой декларации саммита G20.

Всего в ближайшие девять лет планируется высадить триллион деревьев. Страны G20 надеются достичь этой цели совместно с другими государствами. Для этого они призвали к реализации проектов по климату с привлечением частного сектора и гражданского общества.

«Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты», — говорится в документе, распространенном правительственным Дворцом Киджи.

Саммит G20 прошел в итальянском Риме в период с 30 по 31 октября. С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго пройдет главная мировая конференция по климату, которая станет крупнейшей за последние шесть лет.