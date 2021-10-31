Госдума взяла на контроль историю с проникшим в красную зону ради бабушки жителя Томска

Мужчине, который пробрался в красную зону в COVID-госпитале для ухода за бабушкой, будет оказана любая помощь. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он отметил, что гражданские права мужчины не должны быть нарушены. Хамзаев ответил, что берет на депутатский контроль эту ситуацию. Также парламентарий подчеркнул, что внуку умершей женщины будет оказана юридическая помощь.

«Любую необходимую ему помощь окажем. Сейчас уже находимся в стадии выстраивания коммуникации с ним», — сказал депутат.

Ранее внук сообщил, что ему угрожали. По этому поводу обращение на имя генерального прокурора для проверки всех фактов уже подготовлено, рассказал Хамзаев в интервью телеканалу «360».

Ранее житель Томска пробрался в красную зону в госпитале, где лечат больных COVID-19, ради ухода за своей бабушкой. Он сообщил, что за пожилой женщиной никто не ухаживает. Бабушка томича скончалась накануне утром.