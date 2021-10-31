Члены G20 договорились о введении единой минимальной ставки налога для корпораций

Лидеры «Большой двадцатки» во время саммита в Риме поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития о внедрении минимального налога для транснациональных организаций, сообщает «Коммерсантъ».

Ставка для компаний составит 15% и позволит участникам объединения построить стабильную систему. Новые правила могут вступить в силу уже в 2023 году.

В начале октября текущего года 136 государств уже согласовали сделку по минимальному сбору для компаний с доходом от 750 млн евро. Предприятия, по договору, будут платить пошлину на общую сумму в 150 млрд долларов. Большая часть средств передадут в страны, где организации получают прибыль. А министр финансов России Антон Силуанов заявил, что РФ подпишет соглашение в 2022 году.