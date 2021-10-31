Макрон поддержал мирную повестку Индо-Тихоокеанского региона

Французская сторона выступает за мирную повестку в Индо-Тихоокеанском регионе. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам главы государства, Париж не является сторонником конфронтации в указанном регионе.

Стоит отметить, что французский лидер 31 октября провел переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. Встреча состоялась в рамках саммита G20. По словам представителя Елисейского дворца, разговор между политиками снизил напряженность в отношениях Парижа и Лондона.

Как стало известно ранее, новый японский премьер Фумио Кисида призвал участников саммита АСЕАН консолидировать усилия вокруг Индо-Тихоокеанского региона.