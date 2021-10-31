Журналисты «России-1» обратили внимание на привычку Путина снимать часы перед совещаниями

Президент России Владимир Путин перед участием в заседании «Большой двадцатки» снял наручные часы. Журналистам телеканала «Россия-1» показался этот факт интересным и они поделились своей версией действия.

На российском телеканале обратили внимание на привычку президента снимать часы перед совещаниями. Согласно мнению журналистов, Путин делает это перед длительными заседаниями. Однако здесь может быть и более простая причина. Она связана с дискомфортом из-за наличия постороннего предмета.

«Когда Путин пришел на заседание „двадцатки“, то перед началом снял часы. По нашим наблюдениям, он так делает, когда мероприятие предстоит точно долгое. А потом отодвинул их от себя, чтобы не мешали в кадре», — озвучили журналисты в эфире.

Лидер России принял участие в двух заседаниях G20. Он подключился к конференциям в режиме онлайн 30 и 31 октября. В первом мероприятии участники саммита обсудили вакцинацию от коронавирусной инфекции и сертификацию препарата. На завершающем совещании были подняты вопросы климата и глобального потепления.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, подводя итог саммита, заявил о необходимости сохранять скорость глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Представитель объединения добавил, что прошедшие в Риме переговоры не оправдали его надежд.