Историк Саротт назвала расширение НАТО главной ошибкой США в отношениях с Россией

Отношения между Россией и США ухудшились из-за того, что НАТО стала расширяться на Восток. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

Кремль и Белый дом в 1990-е общались по поводу того, чтобы на постсоветском пространстве ядерное оружие оставалось только в России. Историк Мэри Элиз Саротт написала, что в этот период государства находились на пике доверия друг к другу. Ближе к 2000-м отношения стали охлаждаться, и Владимир Путин, который стал президентом РФ в 2000 году, стал переосмысливать отношения с западными странами и строить новую внешнюю политику.

Автор публикации уверена, что США допустили грубую ошибку. Они стояли перед выбором: поддерживать партнерские отношения с Москвой в вопросе стратегического вооружения или расширять НАТО. Президенты Джордж Буш — старший и Билл Клинтон выбрали второе, не учитывая геополитические реалии.

«Новые исторические данные показывают, что лидеры США были настолько сосредоточены на расширении НАТО выбранным ими способом, что не уделили должного внимания ни опасностям того пути, по которому пошли, ни влиянию их выбора на оставшиеся у России варианты действий, бившие по ее собственным интересам», — написала Мэри Элиз Саротт.

Вашингтон почему-то думал, что сможет включить в Альянс страны Восточной Европы, при этом не ухудшив отношения с Москвой. Высокомерие Белого дома загнало его в ловушку, расставленную новой стратегией Путина, который выступил против расширения НАТО на Восток. Теперь между организацией и Россией не только подорваны отношения, но и разрушены договоренности по контролю над вооружением.