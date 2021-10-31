Пресс-секретарь президента ЦАР опроверг антироссийские домыслы экспертов ООН

Развитию ЦАР и возращению в республику мирной жизни мешают дезинформационные кампании и давление «иностранных акторов», а не деятельность российских инструкторов, как считают в ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

Недавно экспертная группа ООН выпустила очередное заявление, направленное на очернение имиджа российских инструкторов, работающих в ЦАР. Обвинения докладчиков тут же опровергли власти республики: Банги заступился за россиян и обвинил организацию в ангажированности. Позже пресс-секретарь президента республики Альберт Ялоке Мокпем дал интервью по поводу скандального заявления ООН Федеральному агентству новостей. По мнению Мокпема, если что-то и мешает восстановлению мира в стране, так это дезинформационные кампании и вмешательство иностранных акторов.

Мокпем раскритиковал отдельных зарубежных игроков за попытки оказать давление на Банги и отметил, что это недопустимые действия в отношении независимого государства. Представитель президента также заострил внимание на том, что есть отдельные страны, которые до сих пор воспринимают ЦАР как свою собственность. Они же не дают ООН снять с республики оружейное эмбарго, которое мешает ей закупать оружие и защищаться от боевиков.

«Но нам мешают принимать военные меры для защиты нашей страны, и мы считаем это неприемлемым. Это говорит только об одном: работа, которую иностранные державы производили на нашей земле, выполнялась не в интересах ЦАР», — объяснил представитель президента.

Чиновник акцентировал внимание на том факте, что прессе уже известны отдельные случаи, когда вскрывались связи между боевиками и французскими компаниями. Так, винный концерн Castel финансировал боевиков, пока его махинации не стали достоянием общественности. В стране также действовал урановый магнат Areva, пока его не обвинили в рабской эксплуатации труда граждан ЦАР. Именно такие крупные игроки и не заинтересованы в развитии республики. Мокпем отметил, что у страны сейчас есть два надежных союзника — это Россия и Руанда. Банги надеется на то, что они продолжат работать совместно, пока другие государства пытаются наживаться на бедах ЦАР.