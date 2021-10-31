Сербская НПО «Народная дипломатия» начала работу в сфере развития отношений с Россией

Сербская неправительственная организация (НПО) «Народная дипломатия» планирует развивать отношения с РФ, сообщил председатель организации Иван Стефанович.

Организация планирует развивать сотрудничество России и Сербии через культуру, духовность, образование, спорт. Работа будет основываться не только на протокольных мероприятиях, уточнил Стефанович.

«Наша цель заключается в том, чтобы сплотить как можно больше людей, особенно молодежи, вокруг истинных ценностей, воспитать людей, на которых наша родина Сербия, а также и братская Россия, сможет опереться в будущем», — сказал Иван Стефанович.

Сербская неправительственная организация «Народная дипломатия» работает с посольством РФ в Сербии, Российским центром науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде и другими российскими учреждениями.