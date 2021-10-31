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Меркель поддержала отказ G20 от финансирования новых угольных электростанций

/ Обновлено: 31 октября 2021 20:22
Меркель поддержала отказ G20 от финансирования новых угольных электростанций

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала договоренности «Большой двадцатки» об отказе от финансирования строительства новых угольных электростанций за границей.

Она также отметила, что газ будет играть главную роль в процессе энергетического перехода. Соответствующее заявление она сделала в Риме по итогам саммита G20.

«С нашей точки зрения, природный газ тут должен, разумеется, играть центральную роль», — приводит слова немецкого канцлера пресс-служба кабмина ФРГ.

Страны G20 договорились отказаться к концу года от финансирования создания новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по сокращению выбросов парниковых газов. Они также обязались взаимодействовать при распространении технологий с низким уровнем выброса CO2.