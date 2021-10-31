National Interest: Изменение климата может принести РФ процветание и сделать из Канады сверхдержаву

Либеральный интернационализм не сможет решить проблему изменения климата, уверен журналист Томас Хошман. На страницах американского журнала The National Interest он заявил, что процесс так называемого «глобального потепления» в будущем определит победителей и проигравших — поэтому не у всех государств есть стимул участвовать в борьбе с изменением климата, обсуждаемым на последнем саммите G20.

В Соединенных Штатах разговоры о климатических проблемах не обходятся без упоминания его возможных катастрофических последствий вроде «массового вымирания, миграционного кризиса и мрачных природных пейзажей». На то есть причины: как и большая часть мира, США могут многое потерять по мере «нагревания» планеты, отмечает Хошман.

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Но не всем частям света угрожает апокалипсис. Например, в России некогда несельскохозяйственный Дальний Восток может превратиться в «процветающий промышленный центр», а Сибирь ожидает аграрный бум, прогнозирует журналист.

Канаде обеспечит статус глобальной сверхдержавы доступ к крупным источникам пресной воды и ископаемому топливу. Тающие льды Северного Ледовитого океана откроют лучшие торговые пути для Китая. В Скандинавии же будет развиваться гидроэнергетический сектор.

«Это масштабная история, но мало освещенная: для тех стран, которые находятся — или имеют интересы — выше пятьдесят пятой параллели, изменение климата не представляет опасности. И это огромные возможности. По мере потепления мировая экономика может сместиться на север. Сибирь и Северо-Запад станут процветающими центрами сельского хозяйства. Такие страны, как Канада, страдающие от малочисленности населения и снижения рождаемости, столкнутся с массовым притоком квалифицированных рабочих», — сказано в статье The National Interest.

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