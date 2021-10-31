Washington Examiner: будущее Правительство Германии продолжит курс на сближение с Россией

Германия отдает предпочтение союзу с Россией и превращается в номинального члена НАТО. Об этом говорится в материале американского издания Washington Examiner.

Берлин входит в число пяти участников Альянса, которые тратят меньше 20% оборонного бюджета на приобретение новых вооружений. Кроме того, Германия так и не достигла установленных для членов НАТО двух процентов ВВП. По мнению журналистов Washington Examiner, эти сведения доказывают, что Берлин несильно беспокоят требования Альянса.

Авторы американского СМИ уверены, что новое немецкое правительство также будет продолжать курс сближения с Россией. Берлин будет перенимать традицию исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель, пояснили в издании.

Ранее Меркель сообщила о радости после отставки с поста главы правительства. Она призналась, что удовлетворена своей работой на этой должности.